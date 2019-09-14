Глава Минветеранов и представитель агентства ООН по делам беженцев обговорили сотрудничество

Новости Украины:Оксана Коляда: Мы планируем охватить большой ряд вопросов по направлениям деятельности Минветеранов.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев имеет чрезвычайное значение для Украины, и Киев благодарен ему за постоянную поддержку.

Это подчеркнула министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на встрече с представителем УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу, сообщает Правительственный портал.

«Мы планируем охватить целый ряд вопросов по направлениям деятельности министерства. Это реабилитация ветеранов войны на Востоке Украины, реинтеграция внутренне перемещенных лиц, содействие решению вопросов жилья и трудоустройства для ветеранов и ВПЛ, дальнейшее совершенствование сервисов на КПВВ и в громадах и много других важных вопросов», – сказала Коляда.

В свою очередь Матеу также отметил важность поддержки и оказания различной помощи ветеранам и вынужденно перемещенным лицам и Украине.

«В Украине УВКБ ООН координирует международные усилия, направленные на защиту людей, вынужденных покидать свои жилища, и поддержку тех, кто живет вблизи линии разграничения. Наша организация предоставляет таким лицам самую необходимую помощь: правовую и социальную поддержку, помощь по восстановлению жилья, а также способствует защите их фундаментальных прав», – сказал представитель УВКБ ООН.

Во время встречи речь шла о дальнейших направлениях совместной деятельности.