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Пристайко: Между РФ и Украиной происходит "оттепель" в переговорах

Пристайко: Между РФ и Украиной происходит "оттепель" в переговорах
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вадим Пристайко: В переговорах с РФ сейчас происходит "потепление".

В процессе переговоров между Украиной и Россией появилось "определенное потепление", которое пытается использовать президент Зеленский.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает ATR.

"Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - заявил Пристайко.

По его словам, на переговоры с РФ отведено не так много времени, президент "не хочет ждать следующие 5 лет".

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение встречи в Нормандском формате до конца сентября 2019 года.

В России же заявили, что встреча в нормандском формате может состояться в октябре.

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Украина, МИД, РФ, Оттепель, Вадим Пристайко.
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