Скачать
Суббота, 14.09.2019
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день

ВР в ближайшее время должна принять закон о статусе ветерана

ВР в ближайшее время должна принять закон о статусе ветерана
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В новом законе будет определен механизм статуса участников боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время принятие парламентом закона о статусе ветерана. Об этом он сообщил в Киеве во время открытия финальной часть отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.

"Я рад приветствовать участников нынешних "Игор непокоренных". Думаю, независимо от результатов, вы все победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне - это была сила вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и жажды к жизни. Это неимоверно вдохновляет таких людей, как я", - сказал Зеленский. По словам президента, из непокоренных рождается нация.

"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, он будет заложен в новом законе о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что через неделю он будет готов", - сообщил он.

Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова

Зеленский отметил, что предоставит этому законопроекту статус безотлагательного.

"Важно, что в нем, кроме прочего, будет определен механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев", - добавил он.

Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games) учредил принц Уэльский Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Invictus Games в Гааге состоятся 9-16 мая 2020 года. От Украины в соревнованиях будут принимать участие 20 ветеранов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Владимир Зеленский, игры непокоренных, Invictus Games, Статус ветеранов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Денисова выяснила дальнейшие планы освобожденных моряков (Фото)
Денисова выяснила дальнейшие планы моряков (Фото)
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз погоды на 14 сентября
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз на 14 сентября
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь