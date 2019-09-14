Скачать
Суббота, 14.09.2019
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Гончарук: В 21-м веке будут успешными те, кто не боится рисковать (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день
Приметы и обряды на 14 сентября - Семин день

Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова

Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Владимир Зеленский в субботу посещает Днепропетровскую область, где также представит нового главу ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где представит нового главу областной государственной администрации, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый, или Центральный).

Зеленский также примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины – 2019" и ознакомится с результатами капитального ремонта элементов благоустройства сквера "Прибрежный".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Днепропетровской областной государственной администрации - поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко на эту должность.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Центральный мост Днепра: в мэрии прошли обыски

7 сентября, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепропетровская область, Днепропетровская ОГА, Владимир Зеленский, Борис Филатов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
04 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова
Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019
Главные события за пятницу, 13 сентября
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз погоды на 14 сентября
Осадков мало, но похолодает: осенний прогноз на 14 сентября
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Так же точно, как дерматолог: ИИ Google используют для диагностики кожных заболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь