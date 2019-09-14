Зеленский едет на Днепропетровщину смотреть мост Филатова

Новости Украины:Владимир Зеленский в субботу посещает Днепропетровскую область, где также представит нового главу ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где представит нового главу областной государственной администрации, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый, или Центральный).

Зеленский также примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины – 2019" и ознакомится с результатами капитального ремонта элементов благоустройства сквера "Прибрежный".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Днепропетровской областной государственной администрации - поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко на эту должность.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

7 сентября, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.