Правительство проработает все пять лет: Гончарук верит в лучшее

Новости Украины:Премьер-министр Украины рассчитывает, что его правительство проработает все пять лет президентства Зеленского.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что его правительство проработает все пять лет президентства Владимира Зеленского. Об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он подчеркнул, что является частью команды президента, который является лидером этой команды.

"И на самом деле для меня лично не имеет значения, на какой позиции работать. Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет", - сказал Гончарук.

"И лично я, независимо от того, какую позицию, в какой период времени я буду занимать в этой команде, намерен точно посвятить тому, чтобы этот результат был достигнут. Я не планирую до конца своей жизни заниматься политикой, государственной службой, у меня нет таких планов", - добавил Гончарук.

На вопрос, означает ли это, что через 10 или 20 лет он не будет баллотироваться в президенты, премьер сказал, что не хотел бы заглядывать так далеко.

"Еще год назад, если бы меня спросили: "Хочешь ли ты быть премьер-министром?", я скорее всего сказал бы: «"Нет", - подчеркнул он.