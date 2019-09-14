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Правительство проработает все пять лет: Гончарук верит в лучшее

Правительство проработает все пять лет: Гончарук верит в лучшее
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: YES 2019

Новости Украины:Премьер-министр Украины рассчитывает, что его правительство проработает все пять лет президентства Зеленского.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что его правительство проработает все пять лет президентства Владимира Зеленского. Об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он подчеркнул, что является частью команды президента, который является лидером этой команды.

"И на самом деле для меня лично не имеет значения, на какой позиции работать. Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет", - сказал Гончарук.

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"И лично я, независимо от того, какую позицию, в какой период времени я буду занимать в этой команде, намерен точно посвятить тому, чтобы этот результат был достигнут. Я не планирую до конца своей жизни заниматься политикой, государственной службой, у меня нет таких планов", - добавил Гончарук.

На вопрос, означает ли это, что через 10 или 20 лет он не будет баллотироваться в президенты, премьер сказал, что не хотел бы заглядывать так далеко.

"Еще год назад, если бы меня спросили: "Хочешь ли ты быть премьер-министром?", я скорее всего сказал бы: «"Нет", - подчеркнул он. 

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Все по теме:

Кабмин, Ялтинская конференция, Алексей Гончарук, Форум YES.
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