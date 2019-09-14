Гончарук: Успешна Украина - ответ на агрессию России

Новости Украины:Гончарук считает, что Украина должна продемонстрировать свою успешность в ответ на агрессию России.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что успешная Украина станет асимметричным ответом России на ее агрессию.Об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Для меня лично Россия как государство - это агрессор. То есть здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия - это наш сосед, и просто нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной дальше", - сказал Гончарук.

По его словам, Кабмин намерен быть очень прагматичным.

"Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас", - отметил Гончарук.

Как сообщалось раннее, программа действий Кабинета министров будет представлена в Верховной Раде через несколько недель.

Кроме этого, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в Кабинете министров думают над попыткой проведения переписи населения в этом году.