Пинчер: Страны НАТО должны продолжать противостоять милитаризации Крыма

Новости Украины:Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер отмечает, что страны-члены НАТО должны продолжат выступать против ползучей милитаризации Крыма.

Об этом Пинчер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве. Он заявил, что страны, которые "стремятся подрывать наши демократии и благополучие, продолжают представлять угрозу нашей общей безопасности".

В этой связи британский министр заявил, что необходима стойкость в сохранении международной системы, основанной на правилах.

"К сожалению, Россия похоже не хочет соблюдать эти правила, отдавая вместо этого предпочтение нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Пинчер.

"В этой связи Соединенное Королевство с нашими друзьями и союзниками в НАТО, вашими друзьями и союзниками, продолжат выступать против незаконной аннексии Крыма. Мы продолжим выступать против ползучей милитаризации Крымского полуострова, и мы продолжим выступать против поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на Донбассе", - подчеркнул Пинчер.

Он заявил, что захват Россией украинских судов в ноябре 2018 года возле Крыма было еще одним вопиющим примером пагубного поведения России и ее полного игнорирование международного права.

"Дальнейшие ограничения Россией судоходства в Керченском проливе должны прекратиться немедленно, поскольку, по нашему мнению, это не служит одной цели, кроме того, чтобы дестабилизировать Украину и ее экономику", - заявил министр.