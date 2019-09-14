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"Машина для голосования": Квасневский застерег украинский парламент

"Машина для голосования": Квасневский застерег украинский парламент
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению Квасневского, в парламенте должны проходить обсуждения, а не физкультура.

Парламентаризм предполагает обсуждение поправок и различных предложений к законам. Без этого парламент - это здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой.

Об этом сказал експрезидент Польши Александр Квасьневский в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, можно ли ожидать качества от слишком высокого темпа принятия законов в ВРУ.

"Я считаю, что парламентаризм связан с тем, что должны происходить обсуждения, дебаты, разные позиции и поправки к законам. Без этого парламент - это здание, куда приходят 450 человек и занимаются физкультурой. Потому поднятия рук - это физкультура, это - не парламент", - считает Квасьневский.

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Он не исключает, что отдельные законы, которые были подготовлены ранее, могут голосоваться достаточно оперативно. В то же время, слишком быстрое голосования превращает парламентариев "на машины для голосования".

"И это ошибка, потому что, во-первых, это будет снижать престиж парламента, потому что люди будут знать, что там никто ничего не понимает, не читает, только поднимает руки и все.

Во-вторых, если подать такой плохой пример, то после этого команды может прийти другая команда, которая также будет так быстро и в один день поднимать руки за законы, которые вовсе будут антидемократическими и страшными для народа ", - подчеркнул експрезидент Польши.

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Верховная Рада, Украина, Александер Квасневский, "Слуга народа".
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