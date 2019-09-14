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Глава ОБСЕ сказал, когда возможен ввод миротворцев на Донбасс

Глава ОБСЕ сказал, когда возможен ввод миротворцев на Донбасс
17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Лайчак заявляет, что нужно развести войска, а затем думать об идее миротворцев на Донбассе.

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что миротворческая миссия на Донбассе может быть введена после разведения войск.

"Я бы не исключал эту идею, но для миротворцев нужен, прежде всего, мир для того, чтобы работали операции по поддержанию мира. Но мира нет - люди гибнут. Нам нужно развести войска, а потом думать об этом", - сказал Лайчак, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Он подчеркнул необходимость для миссии предельно ясного мандата, а также полного доступа.

По словам министра, миссия должна стать инструментом для достижения мира.

"Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы - линии разграничения ", - подчеркнул Лайчак.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.

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ОБСЕ, Миротворцы, Донбасс, Мирослав Лайчак.
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