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Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко

Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
00:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Александр Квасьневский: Решение по заключению экс-президента Украины должно приниматься без влияния политического фактора.

Все решения относительно заключения топ-чиновников должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос станет ли арест экс-президента Украины Петра Порошенко ошибкой новой власти.

"Да, потому что, во-первых, все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни — реваншизма. Мы пришли к власти — теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины", - считает Квасьневский.

Квасьневский о Зеленском: Если думает, что может контролировать все, то ошибается

Он подчеркнул, что согласен с равенством всех, в том числе и президентов, перед законом, "однако это должно происходить при нормальной независимой прозрачной процедуре".

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Петр Порошенко, Александр Квасьневский.
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