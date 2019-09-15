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Пристайко: Нынешняя дипломатия не ведет работы для полной амнистии боевиков

Пристайко: Нынешняя дипломатия не ведет работы для полной амнистии боевиков
01:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко: Никаких полных амнистий не предусматривает работа нынешней дипломатии.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что пока дипломатия не ведет никакой работы по внедрению полной амнистии для боевиков Донбасса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент Укринформа.

"Второй вопрос - полная амнистия. Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же никаких полных амнистий не предусматривает ни одна работа нынешней дипломатии", - сказал Пристайко.

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Как известно, законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей среди прочего предусматривается возможность амнистии для участников событий на Донбассе со стороны так называемых "ДНР/ЛНР", которые не совершили тяжких преступлений. Закон действует до 31 декабря 2019 года.

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Боевики, Донбасс, Амнистия, Вадим Пристайко.
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