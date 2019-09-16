Премьер сообщил, что Кабмин хочет заменить руководство ФГИ

Новости Украины:Алексей Гончарук сообщил, что вскоре возможна замена руководства Фонда государственного имущества.

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества - центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в воскресенье, 15 сентября, передает zn.ua.

"В этом бюджете (проект закона о государственном бюджете на 2020 год - Ред.) вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", - заявил глава правительства.

По словам Гончарука, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

Напоминаем, министерство финансов Украины ожидает, что в 2020 году поступления от приватизации в государственный бюджет составят 5 млрд гривень.