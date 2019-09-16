Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября, проведет переговоры с президентом Словакии Зузаною Чапутовою.

В понедельник, 16 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовою в рамках ее официального визита в Украину.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.

В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.

Какие темы будут обсуждаться на встрече, не сообщается.

Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.

Напомним, Зузана Чапутова вступила в должность Президента Словакии 15 июня 2019 года. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.