Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии
Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии
Худший старт в истории: Динамо установило антирекорд в УПЛ
Худший старт в истории: Динамо установило антирекорд в УПЛ
Сегодня Международный день охраны озонового слоя
Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии

Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии
09:32 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября, проведет переговоры с президентом Словакии Зузаною Чапутовою.

В понедельник, 16 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовою в рамках ее официального визита в Украину.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.

В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.

Какие темы будут обсуждаться на встрече, не сообщается. 

Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.

Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"

Напомним, Зузана Чапутова вступила в должность Президента Словакии 15 июня 2019 года. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Словакия, Владимир Зеленский, Зузана Чапутова, Офис Президента, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
02 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
03 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
04 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
05 "Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
В Ровно родила 12-летняя девочка
В Ровно родила 12-летняя девочка
Google выпустил Doodle в честь Би Би Кинга
Google выпустил Doodle в честь Би Би Кинга
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь