Сегодня Зеленский встретится с президентом Словакии

В понедельник, 16 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовою в рамках ее официального визита в Украину.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.
В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.
Какие темы будут обсуждаться на встрече, не сообщается.
Чапутова посещает Киев в первые сто дней своего президентства.
Напомним, Зузана Чапутова вступила в должность Президента Словакии 15 июня 2019 года. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.