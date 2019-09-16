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Зеленский обозначил два главных вопроса саммита "Нормандской четверки"

Зеленский обозначил два главных вопроса саммита "Нормандской четверки"
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На встрече "нормандского формата" Украина хочет решить вопрос об освобождении всех удерживаемых и определить сроки разведения сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече "нормандского формата" Киев намерен решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц и определить сроки разведения сил на Донбассе.

"Там (на встрече в "нормандском формате" - ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Кроме того, по словам президента Украины, предстоит решить вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории: "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории".

Он подчеркнул, что это "самые важные вещи" для решения на предстоящей встрече.

Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)

"Я не знаю, сможем ли мы все это решить за одну встречу, я очень хочу", - сказал президент.

Зеленский отметил, что советники на встрече 2 сентября все это подготовили, и "мы хотим все это на встрече решать".

"Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат. У нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию", - выразил надежду президент.

Он также рассчитывает, что встречи в "нормандском формате" будут проходить часто, "пока мы не решим все вопросы с возращением наших территорий и прекращением войны".

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Украина, Словакия, Президент, Владимир Зеленский, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Зузана Чапутова.
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