Зеленский: ЗСТ способствовало товарообороту между странами

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЗСТ между Украиной и ЕС повысила товарооборот из Словакией и ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом способствует высоким показателям товарооборота со Словакией, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с удовольствием констатировали стабильно высокие показатели товарооборота между нашими странами. Этому способствует, несомненно, зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Зеленский на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

По его словам, Чапутова заверила в дальнейшем содействии евроинтеграции Украины на основании полного выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также в углублении практического сотрудничества Украины с НАТО.

В свою очередь, президент Словакии заявила, что ее страна будет поддерживать Украину на европейском и евроатлантическом пути.

"Запланированные реформы, включая либерализацию торговли и приватизацию, будут путем к процветанию и развитию сотрудничества между нашими странами. Наше сближение, я считаю, является очень важным вопросом, прежде всего, когда Украина переживает тяжелые времена", - добавила Чапутова.