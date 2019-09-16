Геращенко: Депутатские фракции ожидают текста госбюджета-2020

Новости Украины:"Евросолидарность" настаивает на скорейшем получении текста госбюджета-2020 для его качественной обработки.

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" отмечает необходимость качественной разработки проекта государственного бюджета на 2020 год представителями всех фракций, и призвала представителей Кабмина как можно скорее начать консультации с парламентом.

"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Ведь там была графа с грамматической ошибкой. Важно, чтобы такие серьезные документы подавались без ошибок. Депутатские фракции ожидают текста бюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать", - сказала в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп в понедельник в Киеве сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Геращенко обратилась к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова с призывом пригласить на пятничное и министра иностранных дел Вадима Пристайко пленарное заседание министра финансов Оксану Маркаров.

"Также я поддерживаю коллегу из фракции "Голос", чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству госпожи (министра финансов Оксаны – ред.) Маркаровой, но и господина (главы МИД Вадима – ред.) Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они являются чрезвычайно тревожными и парламент имеет право услышать наши позиции, в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию", - подчеркнула она.