Зеленский: Мы возлагаем надежды на словацкое председательствование в ОБСЕ

Новости Украины:Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

Об этом он заявил на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (Zuzana Čaputová) брифинге в понедельник в Киеве.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал Зеленский.

Зеленский также ожидается, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

Также президент Украины выразил надежду, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна фиксировать все нарушения и реальную ситуацию на востоке Украины.

"Мы ожидаем, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую потерю жизни среди украинских граждан. Самое главное для меня, чтобы все граждане - граждане Украины, Европы, России - видели, что реально происходит", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна фиксировать все нарушения международного права. "Очень хотелось бы, чтобы все эти нарушения фиксировала ОБСЕ, и чтобы все эти нарушения освещали СМИ всех стран мира", - отметил Зеленский. Он также поблагодарил всех сотрудников СММ ОБСЕ, которые, рискуя жизнью, помогают Украине.