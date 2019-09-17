Пристайко: требование о формуле Штайнмайера перед саммитом "наросло по дороге"

Новости Украины:Проведение встречи министров иностранных дел перед саммитом не планировалось.

На встрече советников лидеров Украины, Франции, Германии и РФ, обсуждались два условия для саммита "нормандской четверки", а третье - по фиксации "формулы Штайнмайера" - появилось позже. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Вы слышали, как российская сторона объявила, что существуют три предпосылки для встречи. Я был 2 сентября и договаривался с четырьмя советниками, у нас было только два требования, то есть одно "наросло" по дороге", - сказал Пристайко.

Комментируя предположения относительно того, планируется ли на саммите подписание каких-либо документов, министр отметил, что любые переговоры – это "живой процесс".

"В принципе представляется логичным, что, когда лидеры соберутся, они должны что-то подписать, какой-то документ. Но это возвращает нас в точку А, потому что нам надо теперь садиться и вырабатывать этот документ", - сказал глава МИД.

Он проинформировал, что проведение встречи министров иностранных дел перед саммитом не планировалось. В то же время, по словам Пристайко, если лидеры договорятся о необходимости выработать и предварительно согласовать какие-то документы, такая встреча наверняка состоится - на уровне либо советников, либо глав МИД.

Как сообщалось, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите "нормандской четверки" необходимо зафиксировать на бумаге "железные договоренности" о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, особый статус Донбасса и "формулу Штайнмайера", о чем надо договориться накануне встречи лидеров стран.