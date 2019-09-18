Чумак: Трех месяцев должно хватить для реорганизации военной прокуратуры

Новости Украины:Главный военный прокурор считает, что трех месяцев должно хватить для модернизации военной прокуратуры.

Главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что трех месяцев должно хватить для того, чтобы в рамках реформы военной прокуратуры реорганизовать ее в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

Такое мнение он выразил во вторник, 17 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Военная прокуратура будет реформирована не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.

В то же время он подчеркнул, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые термины реформы военной прокуратуры могут быть изменены.