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Чумак: Трех месяцев должно хватить для реорганизации военной прокуратуры

Чумак: Трех месяцев должно хватить для реорганизации военной прокуратуры
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Главный военный прокурор считает, что трех месяцев должно хватить для модернизации военной прокуратуры.

Главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что трех месяцев должно хватить для того, чтобы в рамках реформы военной прокуратуры реорганизовать ее в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

Такое мнение он выразил во вторник, 17 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Военная прокуратура будет реформирована не сразу, не одномоментно, а в срок, определенный приказом генерального прокурора. Общие сроки определены генеральным прокурором. Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру... А вообще-то, я считаю, что до трех месяцев будет абсолютно нормальный срок для того, чтобы перевести прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил Чумак.

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В то же время он подчеркнул, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые термины реформы военной прокуратуры могут быть изменены.

 

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Реформы, Генпрокурор, Виктор Чумак, Военная прокуратура.
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