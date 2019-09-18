Скачать
Среда, 18.09.2019
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)
Тер Штеген спас Барселону от поражения против Боруссии Д (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария

В Казахстане одобрили ратификацию договора с Украиной об экстрадиции

В Казахстане одобрили ратификацию договора с Украиной об экстрадиции
08:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Договор был подписан в Астане 29 октября 2018 года.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду на пленарном заседании одобрил проект закона "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции".

"Основной целью проекта является осуществление договаривающимися государствами сотрудничества в области выдачи друг другу разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или привидения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

По словам заместителя генпрокурора Казахстана Марата Ахметжанова, согласно документу, "выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года, или если надлежащим осужденным лицом срок отбытия наказания составляет более 6-10 месяцев".

Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН

"Предусмотрены основания для отказа в выдаче. К примеру, если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, в другой стране таковым не является. Или истекли сроки давности, запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана", - сказал Ахметжанов.

По его информации, за последние три года Украина выдала Казахстану шесть преступников. В настоящее время в Украине установлено шесть разыскиваемых лиц, рассматривается вопрос об их выдаче.

Необходимость заключения договора возникла в связи с выходом Украины из СНГ, уточнил Ахметжанов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Казахстан, Экстрадиция, Договор между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
05 Всему голова: сколько хлеба можно есть человеку в день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь