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Премьер Чехии хочет встречи с Зеленским

Премьер Чехии хочет встречи с Зеленским
09:32 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости Украины:Андрей Бабиш заявил, что у него в Нью-Йорке запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Radio Praha.

Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милош Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.

Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.

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Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".

Представитель чешского лидера заявил, что в случае встречи с президентом Украины Зеленским Земан поднимет тему русинов.

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Все по теме:

Чехия, Нью-Йорк, Милош Земан, Евгений Перебийнис, Владимир Зеленский, Премьер Чехии, Андрей Бабиш.
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