Премьер Чехии хочет встречи с Зеленским

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Radio Praha.
Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милош Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.
"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.
Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.
Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".
Представитель чешского лидера заявил, что в случае встречи с президентом Украины Зеленским Земан поднимет тему русинов.