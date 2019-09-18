Скачать
Среда, 18.09.2019
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)

Депутаты создали два межфракционных объединения

Депутаты создали два межфракционных объединения
11:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Межфракционные объединения получили название "Львовщина" и "Тернопильщина".

В Верховной Раде создано два новых межфракционных депутатских объединения - "Львовщина" и "Тернопольщина". Об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, сопредседателями объединения "Львовщина" избраны народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, сопредседатель группы "За будущее" Тараса Батенко, народный депутат от "Голоса" Галина Васильченко, народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык и народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

Сопредседателями объединения "Тернопольщина" избраны Иван Калаур ("Слуга народа"), Степан Кубив ("ЕС"), Иван Чайковский (группа "За будущее" и Владимир Гевко ( "Слуга народа").

Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания

Как сообщалось ранее, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о конценссии. За принятие законопроекта проголосовали 293 народных депутата из 226 необходимых.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Депутаты, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
05 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко не явился на допрос в ГБР: повестка будет направлена повторно
Порошенко не явился на допрос в ГБР: повестка будет направлена повторно
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь