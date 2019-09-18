Депутаты создали два межфракционных объединения

Новости Украины:Межфракционные объединения получили название "Львовщина" и "Тернопильщина".

В Верховной Раде создано два новых межфракционных депутатских объединения - "Львовщина" и "Тернопольщина". Об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, сопредседателями объединения "Львовщина" избраны народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, сопредседатель группы "За будущее" Тараса Батенко, народный депутат от "Голоса" Галина Васильченко, народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык и народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

Сопредседателями объединения "Тернопольщина" избраны Иван Калаур ("Слуга народа"), Степан Кубив ("ЕС"), Иван Чайковский (группа "За будущее" и Владимир Гевко ( "Слуга народа").

Как сообщалось ранее, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о конценссии. За принятие законопроекта проголосовали 293 народных депутата из 226 необходимых.