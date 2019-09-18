Скачать
Среда, 18.09.2019
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)

"Крутая цель": В Мининфраструктуры ожидают от Рады принятия всех евроинтеграционных законов до 2020 года

"Крутая цель": В Мининфраструктуры ожидают от Рады принятия всех евроинтеграционных законов до 2020 года
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:

Новости Украины:Замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань ожидает от Верховной Рады плодотворной работы.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает, что Верховная Рада примет законопроекты о железнодорожном, внутреннем водном и автомобильном транспорте, а также о перевозке опасных грузов (входят в пакет евроинтеграционных законов) до конца 2019 года.

"Крутая цель - выполнить Соглашение об ассоциации с ЕС в сфере транспорта за 100 дней: (принять - прим. ред.) законопроекты о железнодорожном, внутреннем водном, автомобильном транспорте и о перевозке опасных грузов. На уровне правительства - (выполнить - ИФ) планы о выполнении Национальной транспортной стратегии и подготовку инфраструктурных проектов", - написал на своей странице замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 16 сентября провел встречу с руководителем отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Штефаном Шльонингом, в ходе которой подчеркнул что цель министерства – способствовать принятию всех евроинтеграционных законов до конца этого года.

"Слуга народа" выбрала своих кандидатов в ЦИК

Криклий сообщил, что на прошлой неделе Рада уже приняла несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, об осуществлении габаритно-весового контроля и внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда. Также в первом чтении были приняты законопроекты относительно источников финансирования дорожного хозяйства Украины и по управлению безопасностью автомобильных дорог.

"В этом месяце мы также планируем согласовать окончательные варианты текстов законопроектов о внутренних водных путях и о железнодорожном транспорте. Сейчас мы просчитываем все риски и проводим необходимые расчеты", - сообщил министр инфраструктуры.

Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте

Европейская сторона поблагодарила главу Мининфраструктуры за плодотворное сотрудничество и отметила, что и впредь будет оказывать всю необходимую техническую поддержку по реализации евроинтеграционных реформ в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Министерство инфраструктуры Украины, Евроинтеграционные законы, Виктор Довгань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
05 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко не явился на допрос в ГБР: повестка будет направлена повторно
Порошенко не явился на допрос в ГБР: повестка будет направлена повторно
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь