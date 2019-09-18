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Представители президента хотят разъяснений о инциденте в ОБСЕ

Представители президента хотят разъяснений о инциденте в ОБСЕ
13:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Антон Корниевич подал запрос в прокуратуру АР Крым об оценке пропаганды о принадлежности оккупированного Крыма.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру АР Крым с тем, чтобы дать надлежащую правовую оценку ситуации по пропаганде контролируемыми Россией организациями утверждению о принадлежности оккупированного Крыма России на совещании ОБСЕ. Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич написал своей странице в Facebook.

"Реагируя на присутствие и активность так называемых представителей "крымских общественных активистов" и "крымских СМИ", подконтрольных Российской Федерации, на Ежегодном совещании ОБСЕ по обзору проблематики человеческого измерения в Варшаве, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось с запросом в прокуратуру Автономной Республики Крым с тем, чтобы дать надлежащую правовую оценку ситуации", - заявил он. Также Кориневич призвал прокуратуру АР Крым установить, каким образом "крымские эксперты" попали на мероприятие, а также зафиксировать их поддержку действий оккупанта о признании попытки аннексии АР Крым и г. Севастополь Российской Федерацией.

17 сентября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ по имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении из-за отсутствия реакции на пропаганду контролируемыми Россией организациями утверждения о принадлежности оккупированного Крыма России. "Контролируемые Россией GONGO пытаются продвигать в ОБСЕ нарратив о якобы "россиском Крыме". Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания неприемлема. Делегация Украины покинула зал в знак протеста", - написал дипломат в Twitter. Ранее, 17 сентября делегация Украины покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

ООН: Оккупационные власти увеличили количество обысков крымских татар

До этого главный редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым "российским". После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы. Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел Украины, в Варшаве 16-27 сентября проходит Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в области прав человека и основных свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

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Россия, Крым, ОБСЕ, Сергей Кислица, Оккупация Крыма, Антон Кориневич.
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