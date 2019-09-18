Рада отменила двойное налогообложения между Украиной и Швейцарией

Новости Украины:Изменения также коснуться нормы о применении права на получение преимуществ.

Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.

Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Соответствующий законопроект №0004 о ратификации в целом поддержали 307 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Как отмечается в выводе комитета по вопросам внешней политики, такие изменения касаются, в частности, увеличения размера ставок налогообложения процентов и роялти; дополнения новой статьей об усовершенствования процедуры взаимного согласования между уполномоченными органами Украины и Швейцарии в части правильного применения положений международного договора.

По информации главного комитета, изменениями в Конвенцию предлагается новая редакция статьи об обмене информацией, что предусматривает существенное расширение возможностей сторон в вопросе обмена налоговой информацией.

Изменения также коснуться нормы о применении права на получение преимуществ.