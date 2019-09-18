Скачать
Среда, 18.09.2019
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Шахтер проиграл Манчестер Сити в юношеской Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер проиграл Манчестер Сити в юношеской Лиге чемпионов (Фото)
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"

Трехсторонняя консультация по газу ЕС-Украина-РФ: ЕК назвала дату

Трехсторонняя консультация по газу ЕС-Украина-РФ: ЕК назвала дату
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Консультация состоится 19 сентября в Брюссель.

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила в коммюнике сообщавшуюся ранее ее представителями информацию о проведении в четверг в Брюсселе трехсторонних консультаций по газоснабжению между ЕС, Украиной и РФ.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года", - говорится в сообщении ЕК, распространенном в среду.

В документе отмечается, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович будет председательствовать на этом раунде трехсторонних политических консультаций по газу.

Перед трехсторонними консультациями Шефчович проведет двусторонние встречи как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, так и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Будут также участвовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщила Еврокомиссия.

В коммюнике приводятся слова Шефчовича, который заявил: "Я уверен, что прогресс (на консультациях - ред.) даст сильный положительный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона".

Еврокомиссия подготовит пакет мер борьбы с российской дезинформацией

Еврокомиссия объясняет, что консультации будут сосредоточены вокруг того, как отразить энергетические правила ЕС в будущем соглашении, каковыми будут продолжительность будущего контракта, необходимые гибкие объемы и также тарифы.

В ЕК напоминают, что предыдущие трехсторонние политические консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Еврокомиссия, Брюссель, Россия, ЕК, Марош Шефчович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
05 Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
План анбандлинга &quot;Нафтогаза&quot; обновлен: решение Кабмина
План анбандлинга "Нафтогаза" обновлен: решение Кабмина
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Звезда &quot;Аббатства Даунтон&quot; не будет раскрывать пол будущего ребенка
Звезда "Аббатства Даунтон" не будет раскрывать пол будущего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь