ВР приняли правки к закону о ядерной энергии

Новости Украины:ВР приняла изменения к закону о ядерной энергетике, чтобы они соответствовали европейским стандартам.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Закон поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон имеет целью гармонизировать законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установить единые основные нормы безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как отмечается в пояснительной записке, закон предлагает внесение изменений в законы "Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О добыче и переработке урановых руд".

Закон предусматривает урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона; урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении; усовершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Также предлагается запретить производство и эксплуатацию медицинского оборудования, которое несет слишком большие риски облучения, в частности, речь идет о рентгеновских аппаратах, в которых невозможно четко определить и контролировать дозу облучения.