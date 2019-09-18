Скачать
Среда, 18.09.2019
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Шахтер проиграл Манчестер Сити в юношеской Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер проиграл Манчестер Сити в юношеской Лиге чемпионов (Фото)
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"

ВР приняли правки к закону о ядерной энергии

ВР приняли правки к закону о ядерной энергии
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:ВР приняла изменения к закону о ядерной энергетике, чтобы они соответствовали европейским стандартам.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Закон поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон имеет целью гармонизировать законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установить единые основные нормы безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Как отмечается в пояснительной записке, закон предлагает внесение изменений в законы "Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О добыче и переработке урановых руд".

Правительство выбрало кандидатуру на пост нового главы госимущества

Закон предусматривает урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона; урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении; усовершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Также предлагается запретить производство и эксплуатацию медицинского оборудования, которое несет слишком большие риски облучения, в частности, речь идет о рентгеновских аппаратах, в которых невозможно четко определить и контролировать дозу облучения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Энергетика, Законопроект, Закон, Кабмин, Ядерная энергия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
05 Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
План анбандлинга &quot;Нафтогаза&quot; обновлен: решение Кабмина
План анбандлинга "Нафтогаза" обновлен: решение Кабмина
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Звезда &quot;Аббатства Даунтон&quot; не будет раскрывать пол будущего ребенка
Звезда "Аббатства Даунтон" не будет раскрывать пол будущего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь