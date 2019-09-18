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Загорднюк: ВМС Украины нужно срочно реформировать

Загорднюк: ВМС Украины нужно срочно реформировать
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Министр обороны Украины сделал заявление, что сейчас нужно развивать Военно-морские силы Украины.

На развитие ВМС Украины уйдут годы, но саму реформу запустят очень быстро. Сейчас идет пересмотр концепции, каким образом будут развиваться Военно-морские силы.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. Т.е. это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая уже была разработана. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы должны ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться", - сказал Загороднюк.

По его словам, на перестройку ВМС уйдут годы, однако саму реформу запустят довольно быстро. Глава Минобороны также назвал главные приоритеты реформирования.

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"В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращение захода вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - сказал он.

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29 августа Верховная Рада ІХ созыва назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

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Верховная Рада, Кабмин, Минобороны Украины, Министр обороны Украины, ВМС Украины, Андрей Загороднюк.
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