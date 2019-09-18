Большая семерка полностью поддерживает Украину

Новости Украины:Во время встречи послов стран G7, заверили украинского премьер-министра в полной поддержке Украины.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) провели встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, во время которой заверили в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Первая важная встреча послов G7 и премьер-министра Гончарука. Обсуждены многие темы: управление, экономический рост, помощь МВФ, энергетика, борьба с коррупцией. Вызовов немало, впрочем, Украина может рассчитывать на полную поддержку от группы G7", - говорится в сообщении.

Кроме Гончарука на встрече присутствовали министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.