Жовква: В Украину ожидают визита совета НАТО в конце октября

Новости Украины:Визит Североатлантического совета НАТО в Украину состоится 31 октября.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину состоится 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"У нас в 2020 году важный саммит, "Восточное партнерство". Там мы, действительно, должны выжать по максимуму для Украины то, что мы можем с этого механизма для себя получить", - сказал он.

Представитель ОП заметил, что эту дискуссию уже начинали с новым руководством Евросоюза и президентом Финляндии. "Время еще есть, но его мало", - отметил Жовква.

"Важное событие - ПА НАТО весной следующего года. Важное событие - визит Североатлантического совета 31 октября в Украину. То есть, всех послов в Брюсселе государств-членов НАТО. Безусловно, президент Украины будет иметь соответствующий формат участия. В этом визите будет встреча, мы еще будем думать над форматом: это будет заседание Североатлантического совета или это будет встреча президента с членами САС", - сказал он.