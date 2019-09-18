Скачать
Среда, 18.09.2019
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Зеленский объявил когда посетит Японию
Зеленский объявил когда посетит Японию
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"
В Новой Зеландии планируют снимать сериал "Властелин колец"

Жовква: В Украину ожидают визита совета НАТО в конце октября

Жовква: В Украину ожидают визита совета НАТО в конце октября
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Визит Североатлантического совета НАТО в Украину состоится 31 октября.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину состоится 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"У нас в 2020 году важный саммит, "Восточное партнерство". Там мы, действительно, должны выжать по максимуму для Украины то, что мы можем с этого механизма для себя получить", - сказал он.

Представитель ОП заметил, что эту дискуссию уже начинали с новым руководством Евросоюза и президентом Финляндии. "Время еще есть, но его мало", - отметил Жовква.

Над Балтийским морем перехватили истребители РФ

"Важное событие - ПА НАТО весной следующего года. Важное событие - визит Североатлантического совета 31 октября в Украину. То есть, всех послов в Брюсселе государств-членов НАТО. Безусловно, президент Украины будет иметь соответствующий формат участия. В этом визите будет встреча, мы еще будем думать над форматом: это будет заседание Североатлантического совета или это будет встреча президента с членами САС", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, НАТО, Игорь Жовква.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 Маникюр 2019: идеи черного матового дизайна (Фото)
05 Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
План анбандлинга &quot;Нафтогаза&quot; обновлен: решение Кабмина
План анбандлинга "Нафтогаза" обновлен: решение Кабмина
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра
Звезда &quot;Аббатства Даунтон&quot; не будет раскрывать пол будущего ребенка
Звезда "Аббатства Даунтон" не будет раскрывать пол будущего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь