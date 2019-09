Над Балтийским морем перехватили истребители РФ

Истребители бельгийских ВВС осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в воздушном пространстве НАТО.

Сообщение об этом обнародовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.

"Самолеты F-16, которые участвуют в миссии НАТО по воздушному патрулированию над странами Балтии, перехватили два российских самолета Ту-160 Blackjack и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем. Это был первый перехват для бельгийского подразделения, которое начало патрулирование в воздушном пространстве Балтии с 3 сентября", - говорится в сообщении.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI

— Belgian Air Force (@BeAirForce) September 17, 2019