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Новосозданное командование НАТО в Ульме достигло первоначальной операционной готовности

Новосозданное командование НАТО в Ульме достигло первоначальной операционной готовности
22:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Новое командование НАТО в Германии достигло операционной готовности.

Новое командование НАТО в немецком городе Ульм, которое будет отвечать за логистику и материально-технического обеспечение, достигло первоначальной операционной готовности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

Создание Объединенного командования поддержки является частью усиленного сдерживания и обороны НАТО в ответ на изменившуюся обстановку в области безопасности. Новое командование поможет ускорить, скоординировать и обезопасить передвижение союзной техники и пехоты через европейские границы.

"Новое командование в Ульме поможет нашим силам стать более мобильными и обеспечит быстрое укрепление в Альянсе, гарантируя, что у нас есть правильные силы в нужном месте в нужное время", - говорится в заявлении.

В Ульме уже находится многонациональная объединенная штаб-квартира Германии, которая планирует и осуществляет командование и контроль операций по урегулированию кризисов для НАТО, Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

В мирное время новое объединенное командование будет иметь в общей сложности 160 человек и, как ожидается, будет полностью укомплектовано к 2021 году. Во время кризиса командование сможет привлечь до 600 человек.

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Среди его основных задач будет обеспечение безопасности, свободы передвижения и поддержки сил НАТО, движущихся по всей Европе. Оно также будет обеспечивать быстрое развертывание союзных подкреплений. Командование подпадает под ответственность высшего офицера НАТО - генерала Тода Уолтерса - Верховного главнокомандующего союзными силами в Европе.

В июне 2018 года министры обороны НАТО приняли решение адаптировать командную структуру, создав два новых командования в Северной Атлантике в Норфолке, штат Вирджиния, и в Ульме.

Командование в Ульме обеспечит НАТО более быстрое перемещение войск по территории Европы в кризисной ситуации. Североатлантическое командование поможет обеспечить безопасность морских коммуникаций между Северной Америкой и Европой.

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В прошлом году лидеры стран НАТО утвердили новую инициативу "Четыре тридцатки" по усилению способности силового блока быстро реагировать на угрозы.

Она предусматривает создание к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше.

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Германия, НАТО, Ульм.
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