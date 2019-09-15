Украина и Великобритания обсудили сотрудничество с НАТО

Новости Украины:Темой беседы между Кулебой и Пинчером были отношения Украины и Великобритании а также НАТО.

Украинский вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, провел встречу со своим коллегой, министром Великобритании по делам Европы, Кристофером Пинчером.

Политики обсудили отношения между Украиной и Великобританией а также сотрудничество с НАТО. О встрече Кулеба сообщает на свой странице в Фейсбук.

Завжди приємно зустрічатися з британськими колегами. Ми на різних флангах Європи, але більшість позицій у нас спільні. З Державним міністром Форін Офісу поговорили відверто і предметно пр. Ну і з зрозумілих причин про НАТО ми говорили більше ніж про ЄС pic.twitter.com/pciNePJd0t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 15, 2019

Кулеба подчеркнул приятную обстановку встречи. По словам украинского политка, Украина и Великобритания находятся на разных флангах Европы, однако у них общее интересы.

Как сообщалось ранее, Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заверяет, что Великобритания будет сохранять ведущую роль в поддержке евроатлантических устремлений Украины.

Кроме этого, Кристофер Пинчер заявляет, что в его стране надеются на рост объема двусторонней торговли с Украиной после выхода из Европейского Союза.