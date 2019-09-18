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Безвыз с Колумбией: Кабмин одобрил проект соглашения

Безвыз с Колумбией: Кабмин одобрил проект соглашения
17:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Документ предусматривает возможность находится на территории Колумбии 90 дней в течении 180 дней.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В то же время Кабмин уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать это соглашение.

Документом предусмотрено, что граждане обеих стран смогут въезжать и находиться на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Пристайко: выдача Цемаха России была вынужденным шагом

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.

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Колумбия, ООН, Кабмин, Безвиз, Владимира Ельченко.
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