Безвыз с Колумбией: Кабмин одобрил проект соглашения

Новости Украины:Документ предусматривает возможность находится на территории Колумбии 90 дней в течении 180 дней.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В то же время Кабмин уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать это соглашение.

Документом предусмотрено, что граждане обеих стран смогут въезжать и находиться на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.