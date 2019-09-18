Безвыз с Колумбией: Кабмин одобрил проект соглашения

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В то же время Кабмин уполномочил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать это соглашение.
Документом предусмотрено, что граждане обеих стран смогут въезжать и находиться на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.