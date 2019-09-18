Правительство приняло ряд важных решений: что нового

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Среда, 18.09.2019
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18:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Кабмин утвердил положение о Министерстве цифровой трансформации.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, утвердил положение о деятельности Министерства цифровой трансформации, регламентирующее его полномочия и сферу компетенции.

Согласно опубликованному на правительственном портале тексту положения, новосозданное министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, а также за внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг и пр.

Минцифры – так сократили название министерства в пресс-службе Кабмина – также будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали

Министерство цифровой трансформации станет центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг.

Помимо того к компетенции Минцифры отнесены развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии.

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Кабмин, Алексей Гончарук.
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