Правительство приняло ряд важных решений: что нового

Новости Украины:Кабмин утвердил положение о Министерстве цифровой трансформации.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, утвердил положение о деятельности Министерства цифровой трансформации, регламентирующее его полномочия и сферу компетенции.

Согласно опубликованному на правительственном портале тексту положения, новосозданное министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, а также за внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг и пр.

Минцифры – так сократили название министерства в пресс-службе Кабмина – также будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации станет центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг.

Помимо того к компетенции Минцифры отнесены развитие широкополосного доступа в интернет, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии.