Пристайко пообщался с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с коллегой из Германии Хайко Маасом. Предметом разговора стала организация встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Глава МИД Украины рассказал, что организация саммита между лидерами Украины, Франции, Германии и России является очень важной, так как эта встреча станет "контрольной точкой" для освобождения украинских заключенных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 19, 2019