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Сольский: Рынок земли позволит продавать 3% земель ежегодно

Сольский: Рынок земли позволит продавать 3% земель ежегодно
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:После открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% земель сельскохозяйственного назначения в год.

Такой прогноз высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных  во время конференции по реформе управления земельными отношениями "Земля как фактор развития украинского села" в Киеве.

"То, что мы видим по реальному эмфитевзису (долгосрочное право пользования участком сельхозземли, которое можно завещать и продавать), договорам аренды и по ожиданиям - приблизительно 3% земель в год продается. Это наша статистика, и это совпадает со статистикой стран, имеющих похожую историю. В маленькой стране Молдавии, в больших странах, где произошла распаевка. Приблизительно 3-4% в год население продает... Рынок уже существует", - сказал Сольский.

Он отметил, что в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га. При этом из 3 млн га земель личных крестьянских хозяйств за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям и фермерам.

Сольский также подчеркнул, что у всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку земель.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Николай Сольский.
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