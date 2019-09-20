В "Слуге народа" рассказали причины провала закона о прослушке

Новости Украины:Давид Арахамия отметил, что некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что провальное голосование за законопроектом 1009 относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства произошло из-за невязки и информационной спецоперации.

Об этом заявил Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Арахамия заявил, что политические силы специально внесли смуту, дезинформировали, ибо это касалось лично их. На собрании фракции они продискутировали это, и оказалось, что это была спецоперация психологическая и информационная.

Также он заявил, что сначала все голосовали за отмену депутатскую неприкосновенность. Нардепы использовали это как лозунг. Но сейчас они говорят: "Давайте подождем, рассудим правильно, а пока пускай мы походим как простые люди и правоохранители смогут сделать с нами все,что посчитают нужным.

Он акцентировал на там, что "Слуга народа" готова голосовать за законопроект в его первоначальном виде. В фракции нету противников закона.