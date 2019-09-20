В "Слуге народа" рассказали причины провала закона о прослушке

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что провальное голосование за законопроектом 1009 относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства произошло из-за невязки и информационной спецоперации.
Об этом заявил Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Арахамия заявил, что политические силы специально внесли смуту, дезинформировали, ибо это касалось лично их. На собрании фракции они продискутировали это, и оказалось, что это была спецоперация психологическая и информационная.
Также он заявил, что сначала все голосовали за отмену депутатскую неприкосновенность. Нардепы использовали это как лозунг. Но сейчас они говорят: "Давайте подождем, рассудим правильно, а пока пускай мы походим как простые люди и правоохранители смогут сделать с нами все,что посчитают нужным.
Он акцентировал на там, что "Слуга народа" готова голосовать за законопроект в его первоначальном виде. В фракции нету противников закона.