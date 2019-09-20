Украинцы останутся без своего шампанского и коньяка

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Пятница, 20.09.2019
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15:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:При подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.

Соответствующее решение поддержали 277 депутатов, сообщает "Экономическая правда".

Представила законопроект заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

При подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.

Отмечается, что этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.

"Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

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Верховная Рада, Законопроект, Алкоголь, Географическое указание.
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