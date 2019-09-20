Зеленский подписал указ об увольнении Штучного: детали

Народные депутаты Украины назначили руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.
За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский уволил Штучного с поста заместителя начальника Управления государственной охраны. Соответствующий указ №711/2019 от 20 сентября опубликован на официальном сайте главы государства в пятницу.
Зеленский назначил Штучного первым замначальника УГО в мае 2019 года.
С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.
Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.
В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
В этот же период новый руководитель аппарата Рады стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора.