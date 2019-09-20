Пристайко проведет встречу с главой МИД Венгрии в Нью-Йорке

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Об этом Пристайко заявил в интервью "Европейской правде". "Мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами в ближайшее время. Президент Венгрии был на инаугурации. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречи с министром Сийярто", - сказал Пристайко.

Он добавил, что отдельно планируется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан.

Как известно, отношения Украины и Венгрии осложнились после голосования Верховной Радой закона "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении.

Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.