Нидерланды не обижаются на Украину из-за выдачи Цемаха

Новости Украины:Нидерланды не собирается отказываться от отношений с Украиной или разрывать отношения с Киевом из-за выдачи Владимира Цемаха России.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, что Нидерланды и вправду призывали Украину не отдавать России свидетеля, и были вовремя уведомлены об условиях освобождения украинских военнопленных.

"Мы подробно говорили правительством Голландии перед выдачей Цемаха. Я лично говорил с руководством МИД, четко объяснил позицию Украины. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся – а это неправда", – сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что голландскую сторону не ограничивали в проведении следственных действий с задержанным, но при этом они откладывали допросы до судебного заседания.

"Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", – отметил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, после обмена пленными между Украиной и РФ, Нидерланды изменили статус Цемаха с свидетеля в подозреваемого в совершении теракта.