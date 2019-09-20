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Нидерланды не обижаются на Украину из-за выдачи Цемаха

Нидерланды не обижаются на Украину из-за выдачи Цемаха
19:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Нидерланды не собирается отказываться от отношений с Украиной или разрывать отношения с Киевом из-за выдачи Владимира Цемаха России.

 Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.  По его словам, что Нидерланды  и вправду призывали Украину не отдавать России свидетеля, и были вовремя уведомлены об условиях освобождения украинских военнопленных.

"Мы подробно говорили правительством Голландии перед выдачей Цемаха. Я лично говорил с руководством МИД, четко объяснил позицию Украины. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся – а это неправда", – сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что голландскую сторону не ограничивали в проведении следственных действий с задержанным, но при этом они откладывали допросы до судебного заседания.

Пристайко: выдача Цемаха России была вынужденным шагом

"Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", – отметил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, после обмена пленными между Украиной и РФ, Нидерланды изменили статус Цемаха с свидетеля в подозреваемого в совершении теракта.

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Голландия, Россия, Вадим Пристайко, МН-17, Владимир Цемах.
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