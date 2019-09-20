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Пристайко и Маас провели телефонный разговор: что обсуждалось

Пристайко и Маас провели телефонный разговор: что обсуждалось
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Пристайко обсудил с Маасом проведения встречи "нормандской четверки".

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Вадим Пристайко и Гайко Маас провели 20 сентября телефонный разговор.

Это уже вторая такая беседа за 2 последних дня, сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Главной темой беседы стала подготовка к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

Как стало известно, немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел. Однако Пристайко после консультаций на уровне политических советников в Берлине в начале сентября заявлял, что Киев не видит необходимости в проведении такой встречи.

Сегодняшний разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, тогда как инициатором предыдущего была украинская сторона.

Пристайко проведет встречу с главой МИД Венгрии в Нью-Йорке

Кроме того, Маас проинформировал своего украинского коллегу о чем шла речь в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран “нормандского формата” нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран “нормандского формата” должна была состояться во вторник, 17 сентября, однако Россия не смогла принять участие по техническим причинам.

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Все по теме:

ФРГ, МИД Украины, МИД Германии, Вадим Пристайко, Андрей Мельник, Гайко Маас.
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