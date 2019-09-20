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Кабмин планирует консолидировать реестры Госгеокадастра

Кабмин планирует консолидировать реестры Госгеокадастра
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Кабинете министров Украины хотят прослеживать конечные бенефициары компаний, желающие приобрести сельхозземлю.

Кабинет министров планирует консолидировать реестры Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с реестром вещных прав для предотвращения манипуляций и прослеживания гражданства конечных бенефициаров компаний, которые хотят купить землю сельхозназначения после отмены моратория на ее продажу.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге в Киеве.

”Проблема состоит не в том, что инструментов нет, а в том, что нужно вычистить и построить Госгеокадастр и связать его с реестром прав на собственность, для того чтобы мы эти функции мониторинга могли исполнять. То есть на самом деле это операционный вопрос, который необходимо выполнить”, - сказал Милованов.

Он отметил, что юридически инструменты для того, чтобы прослеживать гражданство конечных бенефициаров, уже есть.

”Мы будем также видеть, если это (деятельность компаний - ред.) связано с организованной преступностью... или если это отмывание денег, то есть если деньги приходят из офшоров. Все эти инструменты есть, главная задача - организовать кадастр и реестр прав собственности и систему регистрации, чтобы в тот момент вся надлежащая информация была внесена”, - подчеркнул министр.

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Милованов отметил, что, если эта информация не будет внесена в реестры, принятые законодательные акты не будут работать.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Кабмин, Минэкономразвития, Госгеокадастр.
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