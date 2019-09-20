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Пятница, 20.09.2019
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
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Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно

Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Гончарук прокомментировал принятые Радой законы о госслужбе и публичных закупках.

Принятые Верховной Радой законы будут содействовать эффективности работы власти, ведь в значительной мере делают более открытыми ее шаги, совершенствуют механизмы.

На этом акцентировал внимание Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя принятые парламентом документы, сообщает Правительственный портал.

В частности, говоря о принятом законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (№1066), глава правительства отметил: "Ответственность начинается с исполнителей и сегодняшнее решение позволит перезагрузить власть, приведёт на государственную службу эффективных управленцев. Новый формат - это не только упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с неё. Принятый законопроект №1066 повышает ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности".

Премьер-министр выразил уверенность, что новый закон сделает невозможным злоупотребление служебным положением, избежание ответственности за бездействие и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. А возможность контрактной государственной службы позволит привлечь высокопрофессиональных людей.

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По словам Гончарука, закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок" (№1076) усиливает ответственность за нарушение законодательства, в частности для недобросовестных заказчиков.

"Принятый законопроект вводит персональную ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок и совершенствует механизм их обжалования. Это даст бизнесу широкие возможности для отстаивания своих прав", - убежден Гончарук.

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Он добавил, что закон также гармонизирует стандарты публичных закупок с международными и регулирует вопросы международных закупок лекарств.

Как отметил Премьер-министр, упрощение финансовой реструктуризации долгов предприятий предусматривает принятый закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" (№1070). Он позволит более эффективно решить вопрос проблемных кредитов, риска банкротств предприятий, которые имеют временные проблемы с ликвидностью, но способны возобновить здоровую экономическую деятельность.

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Законы "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" (№1057) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" (№1072) вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которая более унифицирована с единым установленным сроком представления.

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"Эти законопроекты упрощают условия для ведения бизнеса. Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ сокращает количество отчетов для плательщиков налогов - страхователей и уменьшает затраты времени бизнеса на составление самой отчетности", - отметил Гончарук.

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Верховная Рада, Кабмин, Госслужба, Алексей Гончарук, Публичные закупки.
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