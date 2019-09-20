Милованов об отмене земельного моратория: 4,4 млрд грн хватит на покупку сельхозземель

Новости Украины:Министр экономики рассказал сколько выделят из госбюджета средств на покупку земель после моратория.

Предложенных в государственном бюджете на 2020 год 4,4 млрд грн поддержки на покупку земель сельскохозяйственного назначения хватит для обеспечения финансовыми ресурсами желающих ее купить в первый год после отмены моратория.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге в Киеве.

”Мы считаем, что этого хватит, по опыту других стран. Если не хватит - будем работать над тем, чтобы добавить. Более того, кроме поддержки из бюджета, есть Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, и другие партнеры Украины готовы запускать свои инструменты. Более того, я уверен, что если рынок земли будет запущен без ограничений, он станет интересным банкам, и банки дополнительно переформатируют туда свои дополнительные ресурсы”, - сказал Милованов.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.