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Гончарук распорядился провести проверку ”исполнительской дисциплины” в КГГА

Гончарук распорядился провести проверку ”исполнительской дисциплины” в КГГА
23:52 Пт, 20 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Алексей Гончарук поручил провести проверку ”состояния исполнительской дисциплины” в Киевской городской госадминистрации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение провести проверку ”состояния исполнительской дисциплины” в Киевской городской госадминистрации и отдельных райадминистрации Киева.

Соответствующий документ обнародовало издание LB.ua.

”С целью проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Киева, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 сентября 2010 года №844 и резолюции премьер-министра Украины от 13 сентября 2019 года №31269/2 /1-19...”- говорится в документе перед раздачей связанных с проверкой поручений министрам и руководителям других центральных органов исполнительной власти.

Согласно документу, проверка должна состояться в период с 25 сентября по 8 октября 2019 года.

Председателю КГГА Виталий Кличко поручено создать надлежащие условия для проведения проверки, к которой приобщаются, в частности, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, председатель СБУ Игорь Баканов и др.

Напоминаем, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров Украины одобрил представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

13 сентября зарегистрирован в парламенте законопроект о внесении изменений в закон Украины ”О столице Украины - городе-герое Киеве” (№2143), а 19 сентября Верховная Рада внесла его в повестку дня сессии.

19 сентября киевский городской голова Кличко обратился в Верховную Раду с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

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Киев, КГГА, Премьер-министр, Алексей Гончарук.
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