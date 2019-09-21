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Вакарчук не считает свой концерт в Минске нарушением

Вакарчук не считает свой концерт в Минске нарушением
00:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вакарчук о концерте в Минске: Конституция не запрещает нардепу заниматься творчеством.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске 20 сентября.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Радио Свобода.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил народный депутат.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте не оплачивалось.

"Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил он.

Вакарчук также отметил, что концерт "Океана Эльзы" в Минске был согласован еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

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"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это", - отметил Вакарчук.

Партия "Голос", созданная Святославом Вакарчуком, получила 20 мандатов по результатам внеочередных парламентских выборов. Сам он был первым номером в списке партии.

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Концерт, Минск, Голос, Нардеп, Святослав Вакарчук.
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