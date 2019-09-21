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Богдан о реформировании Нацгвардии: Она должна быть разделена на три части

Богдан о реформировании Нацгвардии: Она должна быть разделена на три части
13:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Богдан заявляет. что Нацгвардия может быть разделена между МВД, президентом и Генштабом.

В Украине задумались об реорганизации Национальной Гвардии Украины. Об этом в интервью "Би-Би-Си" рассказал Андрей Богдан. По его словам Нацгвардию разделят на три части, между президентом и двумя министерствами.

Часть Нацгвардии останется в ведомстве МВС. Однако те части которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе, перейдет под руководство министерства обороны и Генштаба Украины. 

"Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть подчинена министерству обороны и Генеральному штабу. А часть подразделений - непосредственно президенту ", - заявил Богдан.

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Однако он заявил, что полностью решение еще не принято поскольку есть некоторые разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром МВД Арсеном Аваковым. 

В начале сентября верховная Рада уже пыталась рассмотреть законопроект о подчинении Нацгвардии президенту. Тогда глава парламентского Комитета по вопросам  правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщил, что Зеленский и Аваков договорились обсудить все изменения. 

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Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Андрей Богдан.
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