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С корабля на бал: Вакарчук сбежал с вечернего заседания Рады на свой концерт в Минск

С корабля на бал: Вакарчук сбежал с вечернего заседания Рады на свой концерт в Минск
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента, однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.

Вечером 20 сентября легендарная украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Начало концерта задержали на 35 минут, хотя ее фронтмен-народній депутат Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной Рады в Киеве.

Как пишет "Комсомольская правда", на стадионе собралось 15 тысяч зрителей, в том числе много россиян-поклонников группы, которые не могут посетить ее концерты в России. Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, а в руках держали сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинским флагом.

После хита "Майже весна" Вакарчук исполнил пару свежих композиций. И рассказал, что скоро выйдет десятый альбом группы.

Также он посвятил песню "Коли тобi важко" вернувшимся в Украину политзаключенным.

Также группа исполнила "Ти казала", "Коко Шанель", "Стрiляй". А дальше Святослав посвятил трогательную песню "Мить" украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки. Также была исполнена песня "Без бою". После завершения концерта музыканты еще два раза выходили на бис.

Вакарчук обратился к Зеленскому по поводу кандидатов в ЦИК

Отметим, утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента, однако позже сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. В этот день Рада рассматривала законы по обороне и армии.

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Верховная Рада, Киев, Минск, Святослав Вакарчук.
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